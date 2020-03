Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Dans le registre dysfonctionnements et enflures d'ego, le CHU fait de la concurrence à l'ARS. En effet, le laboratoire de biologie moléculaire du CHU a imposé son monopole à tous les établissements de Santé pour le traitement des tests de COVID-19. En conséquence de quoi tous les prélèvements sont expédiés à Bellepierre, avec un luxe d'emballage inouï. Le CHU Sud a mis à l'arrêt ses équipements de biologie moléculaire, le CHOR est en rade qui n'en a jamais eu, cas unique à La Réunion, et le privé est bordé on ne sait trop pourquoi.

