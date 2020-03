L'agriculture, comme tous les secteurs économiques, essaye de s'adapter aux conditions particulières imposées par l'épidémie de coronavirus que subit notre île. Dans ce contexte pénalisant pour nos producteurs, les marchés couverts et forains ne pourront pas tous être ouverts. La FDSEA coopère avec le Groupe d'action locale (Gal) Grand Sud afin de proposer une alternative aux consommateurs et aux agriculteurs. Une application locale gérée par le Gal Grand Sud, Eloléo, permet aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs.

Rien de plus simple. Les agriculteurs doivent s’identifier et présenter les produits issus de leur exploitation et prêts à la vente. Les particuliers peuvent ainsi consulter en ligne les produits et les prix de ces derniers et prendre contact avec l’exploitant pour aller récupérer les achats.

Ce système permettra aux exploitants d’organiser le trafic sur les exploitations et ainsi limiter le nombre de personnes présentes en même temps tout en respectant les gestes barrières et les préconisations de l’Etat. Un guide des bonnes pratiques pour la vente en directe a été établi. Chaque agriculteur souhaitant intégrer la démarche devra s’engager à respecter les règles y figurant.

Voici la marche à suivre pour télécharger le bulletin d’inscription à rempli par les agriculteurs (inscription gratuite grâce au Gal Grand sud) :

- Se rendre sur le site www.eloleo.fr

- Aller dans la catégorie " Le blog "

- Cliquer sur " fiche inscription - producteur "

- Télécharger la fiche, la remplir et la renvoyer à l’adresse mail suivante : legaleloleo@gmail.com

Pour un accompagnement pour remplir cette fiche merci d’en faire la demande à : elodie.reboule@fdsea-reunion.fr

