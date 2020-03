Le nombre de cas augmente rapidement sur l'île

La Réunion continue de voir son bilan augmenter de jour en jour. Ce sont désormais 115 cas avérés de coronavirus qui ont été annoncés par la préfecture et l'ARS ce mercredi soir. Au moins 3 personnes sont en réanimation, et l'on compte au moins 11 cas autochtones sur ce total.

Ce mercredi le groupe des Aéroports de Paris (ADP) a pris une mesure forte face à la baisse drastique du trafic aérien en décidant de fermer temporairement l'aéroport parisien d'Orly à compter du 31 mars.

La journée de mercredi fut également animée par l'arrivée d'un paquebot, le Costa Deliziosa. Le bateau a marqué une simple escale technique, 3 Réunionnais sont également descendus à quai. Aucun touriste n'est sorti du paquebot.

Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Mulhouse. Il a annoncé un plan massif d'investissement et de revalorisation en faveur de l'hôpital. Le chef de l'Etat a également décidé de lancer l'opération "résilience" qui implique le déploiement du porte-hélicoptères Mistral dans le sud de l'océan indien.

- Les laboratoires privés se mobilisent –

Cela avait été annoncé par les autorités mardi soir : depuis ce mercredi, deux laboratoires privés sont mobilisés dans le dépistage du covid-19. Cela augmente la capacité de test de 400 en plus chaque jour. Les personnes pensant être atteintes peuvent prendre rendez-vous pour se faire prélever, sans sortir de son véhicule.



Gros raté à signaler du côté de la distribution de masques aux pharmacies par l'ARS : si un stock de 100.000 masques a été prélevés dans la réserve régionale, de nombreux modèles FF2P présentaient des traces de moisissures. L'ARS a réagi dans la journée, conseillant de jeter ces masques, de ne plus en distribuer, et a précisé qu'une nouvelle livraison, correspondant à la moitié du stock, serait assurée d'ici deux jours.



Les premières tentes militaires ont par ailleurs été installées au CHU du Sud pour renforcer le nombre de lits disponibles pour les malades du covid-19.

