Le président du conseil départemental Cyrille Melchior a annoncé, ce vendredi 27 mars 2020, que le Pacte de solidarité sanitaire du était étendu de 30 à 41,5 millions d'euros. Le plan d'aide, adopté par le Département en assemblée restreinte, à destination des personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire et le confinement liés au coronavirus, entrera en vigueur dès le début de la semaine prochaine. Parmi les mesures phares, les 36.536 retraités réunionnais touchant une retraite inférieure à 492 euros par mois (RSA), recevront une allocation exceptionnelle de 150 euros supplémentaires de la collectivité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce mardi 24 mars 2020, le Département présentait son Pacte de solidarité sanitaire, par la voix de son président Cyrille Melchior et du vice-président à l'action sociale Jean-Marie Virapoullé. Un vaste plan d'aide pour les publics les plus fragilisés par la pandémie de coronavirus et le confinement en vigueur sur le territoire national. Initiallement prévue à 30 millions d'euros, l'enveloppe débloquée sera finalement de 41,5 millions d'euros. Les élus du Département, réunis en assemblée restreinte pour une procédure d'urgence, l'ont adopté ce vendredi 27 mars 2020.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com