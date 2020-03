Se faire dépister du Covid-19 depuis sa voiture, c'est désormais possible au CHU de La Réunion. Le CHU a mis en place sur son site Félix Guyon un nouveau dispositif de dépistage du Covid 19. Ce dispositif type "drive in" permettra aux patients "cas suspects", de se faire dépister directement sans sortir de leur véhicule. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Un circuit dédié est identifié et fléché et les patients sont pris en charge à leur arrivée et individuellement. Les prélèvements se font sur rendez-vous et avec ordonnance.

Un infirmier effectue le prélèvement. Après remise d’un document d’information, le patient regagne son domicile dans l’attente de ses résultats. Les résultats sont communiqués 24 heures à 48 heures plus tard.

• Si le résultat est négatif : il faut rester vigilant et respecter les mesures de protection et de confinement

• Si le résultat est positif : les médecins du CHU appelleront le patient pour lui préciser la suite de sa prise en charge.

100 à 150 véhicules pourront être pris en charge par jour avec 2 personnes au maximum par véhicule.

Nos journalistes étaient présents sur place ce matin pour assister aux dépistages, regardez :

