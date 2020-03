Depuis ce lundi 23 mars 2020 et le passage officiel de La Réunion au stade 2 de l'épidémie de coronavirus, les kinésithérapeutes et toutes les professions de santé ont accès aux masques distribués par les officines de pharmacie, au même titre que les médecins et infirmiers qui en étaient les seuls bénéficiaires jusque-là. À la demande de l'Agence régionale de santé (ARS), l'Ordre des kinés a par ailleurs constitué une réserve sanitaire : une liste de kinés volontaires, qui assisteront les hôpitaux en cas d'urgence extrême. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ils attendaient que le niveau 2 d’alerte de l’épidémie soit décrété avec impatience. Non qu’ils souhaitaient une propagation de l’épidémie, mais le stade 1 les empêchait d’avoir accès au matériel de protection, alors uniquement réservés aux médecins et infirmiers. Désormais, tous les personnels de santé bénéficient des masques et gels hydroalcooliques. Une aubaine et une décision logique, compte tenu de leur exposition directe au coronavirus.

- 120 kinés mobilisés en cas d'urgence -

L’ARS a en effet demandé à l’Ordre à de la profession de mettre en place une réserve sanitaire de kinésithérapeutes susceptibles d’intervenir dans les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad, pour aller renforcer les équipes en place, en cas de flux massif de personnes contaminées. “120 kinés ont répondu en 48h, les gens jouent le jeu”, se félicite Pierre Rigal, président de l’Ordre de La Réunion.

"C’est largement suffisant. On est en train de faire le tri par zone géographique. Tout cela, c’est de l’anticipation, de la prévention. Si les services hospitaliers et cliniques venaient à être débordés, alors ils contacteraient l’ARS qui aura cette liste qu’on leur a fournie." Tous les volontaires sont formés en kinésithérapie respiratoire. “Si jamais il en fallait d’autres, on n’y croit pas, mais on relancerait un appel et on récolterait de nouveaux volontaires.”

Comme la plupart des professions libérales, les kinésitérapeutes sont impactés de plein fouet par la crise sanitaire et les restrictions de déplacement imposées par le confinement. “On est tous confinés, tous au chômage. Il n’y a aucun kiné qui travaille correctement”, soutient Pierre Rigal, qui compte lui-même 100% de pertes depuis le début du confinement.

- Des séances à domicile pour les cas urgents -

L’accès aux masques de protection était d’autant plus nécessaire pour la profession, que leur activité n’est pas totalement à l’arrêt. Si tous les cabinets sont fermés jusqu’à nouvel ordre, les séances à domicile ne sont pas proscrites. “On ne reçoit plus personne au cabinet, mais on poursuit les soins au domicile du patient. Uniquement les soins que le kiné apprécie comme nécessaires et obligatoires”, précise-t-il.

“Quelqu’un qui a un petit peu mal au dos, ce ne sera pas un cas urgent. Par contre, la personne grabataire, dans son lit, sera susceptible de se faire hospitalisée. Il faut absolument qu’on fasse ce type de soins pour ne pas que la situation des patients s'aggrave et qu’ils aillent eux-mêmes dans les hôpitaux. Je pense aux maladies neurologiques, les gens qui sont paralysés. Ce sont des soins qui fonctionnent en continu, et se font exclusivement au domicile des patients. Avec la dotation on devrait pouvoir continuer à assumer ce service de manière pérenne."

