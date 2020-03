Initialement prévu du vendredi 29 au dimanche 31 mai à Saint-Pierre, les organisateurs festival de musique ont décidé de reporter l'événement afin d'anticiper sur les mesures de confinement qui pourraient se prolonger. La vente des billets est suspendue. Pour ceux ayant déjà acheté leur billet, ces derniers sont toujours valides pour les nouvelles dates. Il est aussi possible de se faire rembourser ou de les échanger. Nous publions le communiqué de l'équipe du Sakifo ci-dessous.

Difficile de prendre la parole en ce moment, de parler de nous, alors que la priorité c’est notre santé à tous.



D’abord, nous espérons qu’en nous lisant depuis votre kaz, vous et vos proches vous portez bien. Nous avons une pensée pour toutes les personnes touchées directement ou indirectement par cette maladie. Tout notre soutien et notre sollicitude vont vers l’ensemble des personnes qui actuellement luttent pour un avenir meilleur.



Nous vivons une situation inédite et nous espérons que nous pourrons en sortir bientôt. Ainsi, bien conscients de la situation actuelle, nous savons que la conjoncture n’est pas propice à l’organisation du Sakifo prévu initialement fin mai.



Attentifs aux prises de décision parfois difficiles de nos nombreux confrères de la Réunion et d’ailleurs, et vigilants concernant votre sécurité, nous préférons reporter la 17e édition.



Le Sakifo Musik Festival aura donc lieu les 11, 12 et 13 septembre prochains, ce week-end nous offrant le plus de possibilités pour reconduire l’événement plus sereinement.



Pourquoi cette décision, et pourquoi vous le dire maintenant ? Même si le cœur n’est pas à la fête, la grande partie de notre métier est d’anticiper.

Et dans ce contexte ce n’est pas chose aisée !

Certes, nous ignorons encore quand cette crise sera derrière nous mais nous avons espoir car nous pensons qu’une fois dehors, la culture sera notre bouffée d’oxygène !

Convaincus qu’il nous reste beaucoup de beaux moments à partager, nous travaillons actuellement à la préparation d’une édition qui, on l’espère, répondra à vos attentes.



Afin d’assurer ce bon déroulement, et préférant attendre des jours meilleurs, nous allons dans un premier temps mettre notre billetterie ainsi que les offres Sakifly en pause.



Pour celles et ceux qui nous ont déjà fait confiance en achetant leurs billets, vous pouvez soit les garder, les échanger ou les rembourser. Vous trouverez les modalités sur notre site sakifo.com ou par l'email que nous allons vous transmettre.



Vous pourrez nous faire part de vos souhaits dès aujourd’hui vendredi 27 mars et ce jusqu’au dimanche 31 mai inclus.



À ce jour, nous pouvons vous dire que nous mettons tout en œuvre pour que la programmation soit reportée au maximum.

Pour finir, nous souhaitons vous remercier pour votre soutien indéfectible !



En attendant de se revoir bientôt, nous vous invitons à suivre avec nous les belles initiatives qui naissent aux quatre coins du monde, afin que même depuis notre kaz nou gyin viv’ la musik ! Nora in avan & in apré !