En cette période de confinement, les transports aériens sont fortement restreints pour éviter la propagation du virus. Air France, comme toutes les compagnies, adapte ses horaires et ses vols pour rapatrier les Réunionnais dans leur île. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Air France adapte son programme de vol et met en place des mesures exceptionnelles pour permettre de gérer les réservations plus sereinement. La crise du coronavirus COVID-19 a continué à s'étendre au cours des derniers jours. Compte tenu de la gravité de la situation, Air France travaille en lien étroit avec les autorités afin d’identifier les besoins de rapatriement des ressortissants réunionnais et de mettre en place au plus vite des solutions de transports à des tarifs spécifiques (tarif rapatriement aller-simple valable jusqu’au 4 avril 564€ ttc (hors frais de service).

Les équipes d’Air France sont pleinement mobilisées et mettent tout en oeuvre pour assister les ressortissants réunionnais dans cette période difficile et assurer un service de continuité territoriale.

- Horaires des vols pour les semaines à venir (en heure locale) -

Du 30 mars au 5 avril

Sens Paris Réunion :

• Lundi 30 mars AF642 départ Orly 17h25 arrivée Réunion le 31 mars à 06h25

• Mercredi 1 avril AF642 départ CDG 17h25 arrivée Réunion le 2 avril à 6h50

• Vendredi 3 avril AF642 départ CDG 17h25 arrivée Réunion le 4 avril à 6h50

Sens Réunion Paris :

• Mardi 31 mars AF671 départ Réunion à 09h05 arrivée CDG à 18h55

• Jeudi 2 avril AF671 départ Réunion à 09h10 arrivée CDG à 18h55

• Samedi 4 avril AF671 départ Réunion à 09h10 arrivée CDG à 18h55

Du 6 avril au 12 avril

Sens Paris Réunion :

• Lundi 6 avril AF642 départ CDG 17h25 arrivée Réunion le 7 avril à 6h50

• Mercredi 8 avril AF642 départ CDG 17h25 arrivée Réunion le 9 avril à 6h50

• Vendredi 10 avril AF642 départ CDG 17h25 arrivée Réunion le 4 avril à 6h50

Sens Réunion Paris :

• Jeudi 9 avril AF671 départ Réunion à 09h10 arrivée CDG à 18h55

• Samedi 11 avril AF671 départ Réunion à 09h10 arrivée CDG à 18h55

- Conditions pour un report de voyage -

Si le billet est déjà réservé (sauf pour les tarifs groupes et allotements), pour un voyage avant le 31 mai 2020, nos clients ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour reporter la date de départ sans frais de modification. Le nouveau voyage doit commencer avant le 30 novembre 2020 inclus. La modification peut s’effectuer en ligne, dans la rubrique " Mes Réservations " de notre site ou de l'application mobile. Il est également possible de contacter son point de vente ou de contacter l’assistance par téléphone au 09 70 01 98 02 (appel non surtaxé), tous les jours de 8h30 à 23h00.

- Conditions pour une annulation de voyage -

Si le billet a été acheté auprès d'une agence de voyage, pour un vol avant le 31 mai 2020, merci de la contacter pour plus d'informations Si le billet a été acheté sur notre site ou auprès d'un point de vente Air France pour un vol avant le 31 mai 2020 il est possible d’obtenir un remboursement sous forme d’avoir, valable 1 an sur l’ensemble des vols Air France, KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic.