135 cas de Covid-19 à La Réunion dont 14 autochtones

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont confirmé ce jeudi soir 20 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, soit au total 135 cas depuis l'apparition du premier le 11 mars dernier. 108 cas ont été investigués jusqu'ici ce qui a permis d'identifier 94 cas importés et 14 cas de transmission locale, dits "autochtones".

Par ailleurs, 4 cas sont hospitalisés au sein du service de réanimation. Le nombre de cas contacts, lui, s'élève à 1050 personnes, elles font l’objet d’une mesure de confinement et/ou de suivi de température.

Sur les tranches d'âges, 4 cas investigués sont des mineurs (5, 11 et 17 ans), 56 personnes ont moins de 50 ans, 30 personnes entre 50 et 65 ans, et enfin 18 personnes ont plus de 65 ans.

Depuis ce jeudi 26 mars via un décret au Journal officiel, le gouvernement autorise la prescription de chloroquine en traitement du Covid-19. L'hydroxychloroquine, de son nom complet, peut donc être administrée désormais aux patients malades, mais sous conditions relativement strictes. Le médicament fait encore débat au sein de la communauté scientifique.

A noter également que dans la soirée de ce jeudi, la préfecture a annoncé une autorisation d'ouverture pour le marché de gros de Saint-Pierre car il "permet de fournir en denrées alimentaires de première nécessité la majorité des points de vente de fruits et légumes frais de La Réunion". Le marché sera donc ouvert le lundi et le mercredi, de 16h à 20h.

- Un premier décès chez les gendarmes de métropole -

En Métropole, la gendarmerie nationale déplore son premier mort du covid-19. Un sous-officier de gendarmerie de 51 ans, affecté à Maison-Alfort (94), est décédé suite à une brutale aggravation de son état de santé. Il était marié et père de trois enfants. Un hommage lui a été rendu par la gendarmerie de La Réunion.

L'Insee prévoit malheureusement une perte économique de 35% globalement, avec des secteurs forcément plus touchés que les autres : le tourisme, les services non marchands, l'industrie… La consommation des ménages est elle aussi en forte baisse pour le mois de mars, avec en moyenne 34% en moins sur la consommation de services non marchands et 33% en moins sur la consommation de services marchands.



D'ici le 8 avril, le porte-hélicoptères Mistral devrait arriver à La Réunion en soutien aux forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). La frégate légère furtive Guépratte accompagne le Mistral, dans le cadre de l'opération "Résilience" annoncée par Emmanuel Macron mercredi soir lors d'une allocution télévisée. "Il s’agit pour les armées, directions et services d’aider la population en apportant des moyens et des savoir-faire aux autorités civiles dans cette crise sans précédent" ont précisé les FAZSOI.



