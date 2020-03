"Dans le but de proposer une continuité de service en dehors des heures habituelles d'ouverture de ses stations, la société Vivo Energy Réunion qui exploite sous licence la marque Engen à la Réunion, annonce la mise en service de distributeurs automatiques de carburant" indique la société dans le communiqué qui nous publions ci-dessous.

"Dans le contexte actuel de crise de coronavirus, afin de protéger la santé de ses employés et d’accompagner les Réunionnais ayant impérativement besoin de se déplacer, Vivo Energy Réunion a mis en place une pompe en libre-service avec paiement par Carte Bancaire dans huit de ses stations Engen.

Vivo Energy Réunion et les gérants des stations Engen concernées se sont engagés à ce que ces distributeurs automatiques soient en service uniquement en dehors des heures d’ouverture des stations (soirée, nuit, week-ends et jours fériés) et ce, afin de préserver l’emploi des pompistes.

Ces automates sont disponibles sur huit stations du réseau Engen : La Montagne, Le Port - Oasis, Les Avirons, SGN – La Possession, Ligne Paradis, Tampon 400, Ravine Blanche et Bras-Fusil 1 (sens descendant).

Ce nouveau service est opérationnel depuis le lundi 23 mars 2020.

Les automobilistes utilisant la pompe self-service devront être munis d’une carte bancaire Visa/ Master Card (carte carburant One-Card et carte de fidélité My Engen non utilisables pour le moment). Ils se serviront et choisiront leur carburant, super sans plomb ou diesel et récupéreront directement le reçu bancaire justifiant la somme dépensée.

La sécurité des personnes et des biens étant une priorité pour Vivo Energy Réunion, ces huit stations Engen sont équipées d’un extincteur à déclenchement automatique et d’un système de vidéo-surveillance. Vivo Energy Réunion rappelle les 5 gestes " barrière " préconisés par le Ministère des Solidarités et de la Santé".