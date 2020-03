Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

L'ARS lance une stratégie de diagnostic précoce et de dépistage ciblé, en concertation avec les professionnels de santé (libéraux, hospitaliers et biologistes) et avec le soutien de l'Assurance maladie, pour amplifier l'identification des cas de Covid-19. Cette amplification des dépistages a vocation à repérer les nouveaux cas plus rapidement, ce qui permettra d'avoir une meilleure connaissance de la situation épidémique sur le territoire et de mieux protéger les soignants et la population. Le choix des modalités de prélèvement fait par les laboratoires s'inspire des exemples étrangers qui ont largement développé les solutions de Covid Drive.

