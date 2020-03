Une surprenante vidéo postée ce vendredi soir 27 mars 2020 a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux. Dans ce spot, un militant de Jeannick Atchapa, candidat toujours en lice pour le second tour des municipales à Bras Panon, semble promettre des masques en échanges de voix pour son candidat. Pour le moins très mal venu en ces temps d'épidémie de coronavirus. La vidéo a été retirée à la demande de Jeannick Atchapa qui souligne être "tout-à-fait étranger à cette initiative"

Regardez la vidéo

Dans sa vidéo le militant commence ainsi : "zot i koné na in maladi i our dann toute lé komine, sirtou isi Bra Panon. Moin néna kelke mask disponibles pou Bras Panon"

L'homme demande à être contacté en message privé et il assène: "zot mask lé la é sirtou avek lo kandida zot fitir maire Jeannick Atchapa Bras Panon". Pour être certain d'avoir été bien compris il ajoute "la remi amoin kelke mask voila lé pou zot Bras Panon, la santé avek Jeannick Atchapa".

La vidéo a très fait le buzz. De nombreux itnernautes se sont indignés du comportement de ce militant politique qui semble promettre des masques contre un vote.

La vidéo a été retirée dès hier soir à la demande de Jeannick Atchapa. "Je n'étais absolument pas au courant qu'il avait pris l'initiative de publier cette vidéo. C'est une bien triste histoire" a commenté l'homme politique interrogé par Imaz Press

C'est "une action citoyenne sur laquelle nous n'avions prévu aucune publicité ni aucune communication" qui est à l'origine des faits explique Jeannick Atchapa. "Nous avons pu récupérer une centaine de masques auprès d'artisans spécialisés dans la métallerie notamment qui dans un geste de solidarité en ont fait don aux personnels de santé. Seules ces soignants pouvaient en bénéficier".

La distribution a été faite dans la journée de vendredi "aux seuls les professionnels de santé" insiste l'homme politique. Le militant auteur de la vidéo faisait partie du réseau de distribution. "Il a pris seul l'initiative de proposer ces masques" dit encore Jeannick Atchapa et se disant "certain" que son militant "ne pensait pas à mal, tout cela relève plus d'une énorme maladresse"

Depuis les masques en possession du militant ont été récupérés et donnés aux professionnels de santé "comme cela a toujours été prévu" termine l'homme politique.

www.ipreunion