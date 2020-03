Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Au regard de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et pour limiter encore les risques de propagation, le gouvernement a décidé ce samedi 28 mars 2020 de renforcer considérablement les restrictions de voyages entre la France métropolitaine et ses territoires de Mayotte et de La Réunion. Il est demandé aux compagnies aériennes de se conformer sans délais à ces exigences fondamentales dans la lutte contre l'épidémie et d'adapter en conséquence leur activité. Air Austral suspend donc ses vols vers et puis Mayotte. Deux vols par semaine sont maintenus entre Paris et La Réunion. Air France n'opèrera plus qu'un seul vol hebdomadaire entre l'Hexagone et La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

