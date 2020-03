La polémique autour de la gestion de la crise sanitaire du covid-19 qui touche actuellement La Réunion ne cesse d'enfler. A la peur légitime de tout un chacun d'être contaminé, s'ajoute une défiance croissante envers les pouvoirs publics. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant et la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette cristallisent cette colère grandissante. Alors que la France et La Réunion sont en guerre contre un ennemi mortel et invisible, est-ce bien le moment de rechercher un bouc-émissaire ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le bouc-émissaire trouve ses origines dans une scène de l’Ancien Testament où Dieu demande à un prêtre de prendre un bouc vivant, de mettre sur sa tête tous les pêchés du peuple, puis de le chasser dans le désert. La morale est très claire, le bouc concentre ainsi à lui seul tous les maux. Et en le chassant, on chasserait ainsi tous les malheurs de la cité.

A La Réunion, alors que l’épidémie du Covid-19 ne cesse de se propager, les boucs-émissaires sont tout trouvés. D’un côté le préfet de La Réunion Jacques Billant, accusé de ne pas avoir fermé les frontières réunionnaises suffisamment tôt pour empêcher au virus d’entrer sur notre territoire. De l’autre côté, la directrice de l’ARS, Martine Ladoucette, accusée de gérer de façon "désastreuse" cette crise, entre manque de moyens et masques moisis. Un pétition réclamant sa démission circule d’ailleurs sur internet et a d’ores et déjà recueilli plus de 13 000 signatures.

Oui la colère des Réunionnais est légitime, guidée par l’angoisse de cette situation inédite. Oui, des décisions sont contestables et condamnables, trop précipitées ou pas suffisamment analysées. Oui, cette crise a mis en exergue le manque d’anticipation, l’inorganisation et les moyens insuffisants à disposition des professionnels de santé.

Si ces reproches sont tout à fait justifiées, est-il bien raisonnable de laisser purement et simplement dicter sa colère en ces temps sombres qui exigent plutôt une certaine forme de sérénité, de retenu et d’apaisement pour que tout un chacun puisse pleinement participer à cette guerre contre le Covid-19 ?

Comme l’a très justement rappelé le maire de Saint-Pierre dans une récente tribune libre, cette crise sanitaire ne doit-elle pas nous rappeler avec force nos valeurs d’accueil, de solidarité et de fraternité ?

Lire aussi : Michel Fontaine : Gardons intactes nos valeurs d'accueil, de solidarité et de fraternité

La Réunion, comme quasiment tous les territoires, îles ou continents, de cette planète est touchée par cette épidémie mondiale. Croire que notre île aurait pu en être épargnée, c’est malheureusement se bercer d’illusions. Croire que le préfet aurait pu à lui seul décider de toutes les mesures possibles pour isoler La Réunion, c’est oublier qu’il n’est que le représentant d’un pouvoir central, à Paris, qui est le principal décisionnaire dans ce genre de situation grave.

Croire que la directrice de l’ARS est la reine de La Réunion, c’est oublier là encore que l’ARS dépend du ministère de santé, qui lui-même attend des consignes des services du Premier ministre et de ceux du président de la République.

Croire que cette crise peut être surmontée sans accroc, ni polémique, c’est oublier que la situation est inédite, et qu’il y a quelques semaines, personne ne pouvait imaginer un tel dénouement, que nous n’avons pas suffisamment de recul pour savoir ce qu’il est bon de faire ou de ne pas faire.

A Imaz Press Réunion, nous n’a pas l’habitude caresser les institutions et les décideurs dans le sens du poil. Manier la brossse à reluire pour certains politiques ne relève pas nous plus de nos pratiques. Lorsqu'il s'agit de dénoncer les inepties, incompétences, dysfonctionnement et malversations de tous genres et de tous bord, nous sommes plutôt du genre à parler cash, à gratter là où ça fait mal... Certaines personnalités sont bien placées pour le savoir

Nous n'avons donc nullement l'intention de défendre telle ou telle administration, institution ou personne. Ils et elles sont assez grand(e)s pour le faire par eux-même.

Nous le répétons, la colère des Réunionnais est tout à fait légitime. Mais la tentative actuelle de désigner des boucs-émissaires alors que notre île affronte sa crise sanitaire - et bientôt éconopique -, depuis plus d'un siècle, ne semble pas appropriée.

Que gagnerait-on à faire tomber des têtes dès maintenant ? La Réunion sera-t-elle sauvée ? Le coronavirus disparaîtra-t-il, satisfait du devoir accompli, si tant est qu’il serait venu à La Réunion juste pour faire démissionner le préfet et la directrice de l’ARS ?

L’heure n’est ni à la haine ni à la division.

Le temps des responsabilités viendra. La crise sera passée. Notre mémoire collective ne sera pas effacée. Chacun devra alors assumer toutes les conséquences de ses actes, à l’aune de tout ce qui aura été décidé et accompli pour combattre le virus.

Pour l'heure, seule compte une lutte commune et acharné contre "l'ennemi de l'humanité" selon l'expression de l'organisation mondiale de santé

Le reste, totalement accessoire par le moment, n'a vraiment pas lieu d'être

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com