145 cas de Covid-19 recensés à La Réunion

Ce vendredi 27 mars 2020, l'ARS a annoncé 10 cas de coronavirus supplémentaires, faisant monter le total à 145 cas à La Réunion. Parmi eux, 108 personnes ont contracté le virus à l'extérieur, et au moins 14 personnes sont des cas autochtones l'ayant contracté à La Réunion. 23 patients font encore l'objet d'investigations.

Par ailleurs, 4 personnes sont toujours en réanimation. Sur les cas avérés, 53% ont moins de 50 ans. La part des patients plus jeunes dépasse donc celle des plus de 65 ans. 1130 personnes sont identifiées comme des cas contacts et font l'objet d'une quatorzaine obligatoires et d'un suivi personnalisé de l'ARS.

Ce vendredi, la directrice de l'ARS Martine Ladoucette a également indiqué le lancement de dépistages précoces ciblés qui vont être menés pour limiter la propagation de l'épidémie. Ces tests vont concerner plusieurs catégories de personnes : celles qui rentrent de Métropole, les soignants qui montrent des symptômes, les patients fragiles et en particulier ceux de plus de 70 ans et ceux atteints de maladies chroniques, tous les nouveaux patients à l'hôpital quel que soit le motif et nouveaux résidents en EHPAD ou dans les établissements pour personnes handicapées et enfin les personnes symptomatiques qui ne peuvent pas respecter un confinement strict en raison d'une activité professionnelle notamment.

A noter aussi que trois laboratoires privés sont en mesure de réaliser ces tests. Avec le laboratoire du CHU nord, cela permet d'avoir 4 laboratoires en tout, pouvant effectuer jusqu'à 700 tests par jour.

- Le confinement prolongé jusqu'au 15 avril -

Dans la soirée, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la prolongation du confinement de deux semaines au moins soit jusqu'au 15 avril. Dans cette même logique et pour coller aux recommandations du gouvernement, de nombreux marchés sont annulés ce week-end.

Le préfet Jacques Billant a également les derniers chiffres correspondant au nombre de contrôles à La Réunion. Les automobilistes ou piétons contrôlés sans attestation peuvent être passible d'une amende de 135 euros minimum. A ce jour, 60.000 contrôles ont été effectués et 3.000 procès-verbaux administrés.

Le trafic aérien est également très réduit : "de 120 rotations par semaine sur les deux aéroports, nous sommes passés à 15 rotations cette semaine, un seul vol ce vendredi et cette diminution va se poursuivre" a annoncé le préfet.

- L'armée mobilisée -

Les FAZSOI de leur côté ont donné de plus amples détails sur le déploiement du porte-hélicoptères Mistral à La Réunion et à Mayotte. Le général Yvees Métayer a précisé que "l'enjeu pour les FAZSOI est de concilier les missions traditionnelles de protection avec cette situation hors normes".

L'opération résilience regroupe les actions des armées dans la lutte contre le coronavirus. Le déploiement du porte-hélicoptèrees implique le transport de fret, de passagers, pour les mener vers des zones de confinement. Cela concerne aussi le stock sécurisé de masques à La Réunion, puis acheminé vers les lieux désignés par l'ARS.

