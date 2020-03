Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé l'extension du confinement général jusqu'au 15 avril, partout des idées naissent pour vaincre la routine. C'est le cas de l'association Sport Prévention Education Jeunesse qui organise un concours à destination des plus jeunes : se filmer ou prendre en photo en train faisant des facéties avec un ballon de football et l'envoyer sur Facebook. Les plus belles photos et la plus belle vidéo remportant des récompenses. Pour en connaître la nature, à vous de jouer ! Toujours chez vous, évidemment.

