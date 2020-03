Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Face à l'épidémie de coronavirus qui touche l'île, Réunion la 1ère adapte son offre avec une nouvelle grille de programme. L'objectif étant de soulager les régies, respecter le confinement, les distances de sécurité, le réseau propose une offre pensée collectivement, adaptée à chaque zone de diffusion et à son fuseau horaire. La tranche entre 9h et 12h, sera notamment réservée aux enfants, qui ne peuvent plus se rendre à l'école. Les horaires des éditions d'information restent inchangées. Les tournages de Claudio dans la Kaz et Alon chanté pour les programmes, mais aussi Alon Bat Karé et Kosalafé sont, eux, suspendus. (Photo DR)

