La préfecture annonce, ce dimanche 29 mars 2020, la réduction des vols commerciaux entre Paris et La Réunion à trois par semaine. Les liaisons commerciales avec Mayotte, elles sont totalement suspendues. Ces restrictions entrent en vigueur dès ce lundi 30 mars 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19 et afin de freiner la propagation du virus sur le territoire, des mesures de restriction forte des vols commerciaux vers et depuis La Réunion seront mises en place dès le lundi 30 mars 2020. Par ailleurs, un dispositif renforcé de contrôle des voyageurs sera déployé.

Depuis le 20 mars, un dispositif d’accueil est en place à l’aéroport :

- les voyageurs doivent dès leur arrivée sur le sol réunionnais renseigner un formulaire d’engagement de quatorzaine ;

- au poste de police aux frontières, les voyageurs remettent un formulaire d’engagement de quatorzaine et se voient notifier leur placement en quatorzaine;

- ils passent ensuite par un bureau infirmier et un point d’information médical où ils sont soumis à un entretien sanitaire qui peut en cas de symptômes déboucher sur un test de dépistage;

- l’équipe médicale détermine ensuite en lien avec les voyageurs le site le plus adapté à la période de quatorzaine (domicile ou le centre d’hébergement dédié).

A compter du lundi 30 mars, ce dispositif de quatorzaine va être durci. En effet, les voyageurs :

- seront hébergés dans des lieux réquisitionnés par le préfet et ne pourront plus rentrer à leur domicile ;

- seront transportés directement depuis l'aéroport vers le lieu d'hébergement, sans passage possible par leur domicile et sans contact avec leur entourage.

- Trois vols hebdomadaires entre Paris et La Réunion -

Tous les voyages d’agréments sont interdits et seules les personnes devant impérativement rejoindre leur domicile, justifiant d’impératifs familiaux, de motifs professionnels impérieux ou de motifs sanitaires relevant de l'urgence sont autorisées à rentrer sur le territoire, sur présentation de justificatifs lors de l’embarquement.

Ce dispositif sera renforcé à compter du lundi 30 mars : les vols commerciaux entre Paris et La Réunion seront réduits à trois vols par semaine et plus aucun vol ne sera opéré entre Mayotte et La Réunion.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com