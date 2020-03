Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Mars à 23H01

En cette période de confinement chacun est tenu de rester chez soi et le trafic aérien est réduit au strict minimum. Autant dire que si vous aviez prévu d'aller voir vos proches en Métropole ou ailleurs ce n'est pas pour maintenant. Mais fort heureusement, le changement d'heure dans l'Hexagone tombe à pic. Les Métropolitains sont passés à l'heure d'été dans la nuit, résultat : plus que 2h de décalage horaire et ce n'est pas de refus quand il s'agit de passer un coup de téléphone pour prendre des nouvelles bien méritées en ces temps d'épidémie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

