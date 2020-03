Face au non-respect croissant des consignes de confinement général dans sa commune, la maire de la Possession Vanessa Miranville instaure, ce dimanche 29 mars 2020 un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Il entrera en vigueur dès ce lundi 30 mars 2020 pour période de 7 jours. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Cela fait maintenant 13 jours que la population de La Réunion a été mise en confinement.Force est de constater que cette mesure contraignante pour l’ensemble de la population a limité une progression exponentielle de malades sur notre île", se félicite dans un premier temps Vanessa Miranville, maire de La Possession, dans un communiqué.

"Sur le territoire de la Possession, nous remercions la plus grande majorité de nos concitoyens qui respectent avec beaucoup de discipline ces règles de confinement. Cependant nous sommes au regret de constater qu’un petit nombre d’individus indifférents à ces règles primaires de sécurité mettent en danger le reste de la population. Cela n’est pas tolérable !

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé après consultation de la sous-préfecture, de la gendarmerie et de la police municipale d’avoir recours dès lundi 30 mars à un couvre feu de 20h à 5h du matin (exception faite aux personnels en déplacement professionnel indispensable, aux livraisons de plats à domicile, aux personnels de santé, sécurité ou tout autre autorité) et ce pour une période de 7 jours. Je suis consciente que cette mesure va encore vous contraindre un peu plus, mais sachez que seul le souci sur votre santé et votre sécurité m’a guidé dans ma prise de décision."

La Possession est la première commune réunionnaise à décréter un couvre-feu depuis le début du confinement.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com