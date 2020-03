Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Mars à 22H49

Jeudi 26 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé le déploiement du porte-hélicoptères amphibies Mistral à La Réunion et à Mayotte. Celui-ci arrivera entre le 4 et le 8 avril 2020 dans le sud de l'océan indien. Ses missions, jusqu'ici peu comprises, ont été explicitées par le commandant supérieur des FAZSOI. L'armée se mobilise pour lutter contre la propagation du virus, et le porte-hélicoptères servira à acheminer du matériel médical, transférer les malades en cas de besoin et stocker les masques si nécessaire.

