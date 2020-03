Ce dimanche 29 mars 2020, l'ARS a annoncé 24 cas de coronavirus supplémentaires, faisant monter le total à 207 cas à La Réunion. Parmi eux, 139 personnes ont contracté le virus à l'extérieur, soit 87% des cas, et au moins 20 personnes sont des cas autochtones l'ayant contracté à La Réunion. Sur les tranches d'âges, 6 cas investigués sont des mineurs, 52% ont entre 18 et 50 ans, 30% entre 50 et 65 ans, et 13% ont plus de 65 ans. 48 cas cas font toujours l'objet d'une investigation.

Par ailleurs, 3 personnes sont toujours en réanimation, une de plus que la veille. À ce jour, un peu plus de 1400 personnes sont identifiées comme des cas contacts et font l'objet d'une quatorzaine obligatoires et d'un suivi personnalisé de l'ARS.

Patrick Devedjian (LR), est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites du coronavirus. Diagnostiqué positif au Covid-19, l'homme politique de 75 ans avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et ancien ministre de Nicolas Sarkozy,. Diagnostiqué positif au Covid-19, l'homme politique de 75 ans avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département.

- Augmentation de l'amende -

Le montant des amendes pour infraction du confinement général a augmenté, ce dimanche 29 mars 2020. Elles s'élèvent désormais à 200 euros et, en cas de majoration, à 450 euros, selon un décret publié au Journal officiel dimanche. Les précédents montants de ces amendes forfaitaires s'élevaient respectivement à 135 et 375 euros depuis le 18 mars.

la maire de la Possession Vanessa Miranville a instauré un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Il entrera en vigueur dès ce lundi 30 mars 2020 pour période de 7 jours. Face au non-respect croissant des consignes de confinement général dans sa commune,. Il entrera en vigueur dès ce lundi 30 mars 2020 pour période de 7 jours.

- Une quatorzaine plus stricte -

La préfecture, de son côté a réduit les vols entre Paris et La Réunion à trois vols par semaine, plus aucun vol opéré entre Mayotte et La Réunion. Le confinement des arrivants sur l'île sera, lui, encore plus strict. Ils ne pourront plus regagner directement leur domicile et seront hébergés dans des lieux réquisitionnés par le préfet. Ces restrictions entrent en vigueur dès ce lundi 30 mars 2020.

À l'initiative de la députée Ericka Breigts, qui avait expressément formulé cette requête au préfet Jacques Billant, tous les parlementaires réunionnais ont adressé un courrier à la ministre des Outre-mer Annick Girardin, pour demander un contrôle strict de tous les voyageurs arrivant à La Réunion. À défaut de cela, ils préconisent une fermeture pure et dure de l'aéroport Roland-Garros.

- Le basket à l'arrêt -