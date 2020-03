Durant la fermeture du Crous de La Réunion au public, plus de deux cents résidents restent confinés dans leur logement étudiant. Les personnels des différents services restent mobilisés pour veiller à leurs bonnes conditions de vie mais également accompagner l'ensemble des étudiants de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué du Crous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le respect des gestes barrières, près d’une trentaine de personnels du service hébergement (ménage, maintenance, accueil et veille de nuit) et du service de restauration (cuisine et service) sont mobilisés quotidiennement sur les sites du Moufia, de Saint-Pierre et du Tampon, pour prendre en charge les étudiants logés actuellement en résidence universitaire.

Les épiceries solidaires, hébergées sur les sites du Crous de La Réunion, contribuent également au maintien des bonnes conditions de vie des résidents, pendant le confinement, en leur distribuant des gels hydroalcooliques gratuitement. Ces gels maison ont été réalisés par le C.Y.R.O.I, laboratoire de recherche de l’Université de La Réunion.

L’ensemble des services du Crous (bourses, aides sociales, logement, restauration) restent à l’oeuvre sur toute la durée du confinement pour répondre aux demandes des étudiants.

La bourse sur critères sociaux ainsi que l’aide au mérite pour le mois d’avril viennent d’être exceptionnellement mises en paiement, au profit de 12.481 étudiants de l’île.

Pour les étudiants en difficulté, le Crous de La Réunion rappelle que le service social continue à assurer des entretiens téléphoniques. Il ne faut pas hésiter à les contacter sur l’adresse mel suivante : social@crous-reunion.fr.

Les étudiants peuvent également prendre rendez-vous comme habituellement sur la brique des rendez-vous via le portail messervices.etudiant.gouv.fr

Préparez votre rentrée universitaire prochaine

A ce jour, il n’y a que 8.000 (8 233 à la date du 30/03) étudiants à avoir saisi leur DSE sur 20.000 attendus. Le Crous de La Réunion rappelle à tous que la demande de bourse est toujours accessible via le portail messervices.etudiant.gouv.fr.

La demande de logement sera accessible le 21 avril sur : https://trouverunlogement.lescrous.fr/

Profitez du confinement pour saisir votre dossier social étudiant dès maintenant et n’attendez pas le 15 mai 2020.

