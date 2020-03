Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Conformément aux dispositions de la loi sur l'urgence sanitaire et afin de lutter contre la propagation du virus covid-19, les marchés ouverts ne sont plus autorisés sauf dérogation. Toutefois, afin de prendre en compte les besoins en approvisionnement de la population en produits frais, la ville de Sainte-Suzanne a obtenu du préfet une mesure dérogatoire qui autorise la tenue d'un marché des producteurs de Sainte-Suzanne en lieu et place du marché forain traditionnel du mardi matin de 6 à 13 heures.

