Plusieurs Réunionnais sont bloqués en Inde, où ils attendent toujours un avion pour être rapatriés vers l'île. Entre les aéroports qui ferment les uns après les autres et les informations contradictoires, ils vivent un vrai cauchemar, seuls ou en famille.

Amine, sa femme, et leurs deux ados préparaient ce voyage en Inde depuis deux ans. C’est avec hésitation qu’ils ont embarqué le 6 mars dernier depuis La Réunion, direction Bombay, leur billet n’étant pas échangeable ni remboursable. Dans ce même vol opéré par Air Mauritius, se trouve Shirin, une Réunionnaise rendant visite à son père âgé de 95 ans, résidant à Pune, au sud de Bombay.

Tous étaient censés rentrer autour du 20 mars. Dès les premiers jours passés en Inde, ils sentent le vent tourner, décident d’anticiper leur retour et de rentrer le 18 mars. Seulement, la compagnie aérienne leur demande de rester au moins 14 jours en Inde, soit la durée d’incubation. Le départ est donc reporté au 21 mars. Jusqu’à ce que le vol soit annulé, comme tous les suivants. L’île Maurice, où les voyageurs devaient transiter pour rentrer à La Réunion, a fermé ses frontières.

- "Il faut que l'Etat se réveille" -

Le 30 mars, tous sont encore bloqués, confinés en Inde, sans aucun moyen de regagner l’île. Amine et sa famille sont logés chez des amis à Bombay. Ils occupent tous les quatre une chambre de 4m2. " Pour nous c’est un cauchemar ", affirme le père de famille. " Il faut que l’Etat se réveille ", espère-t-il, déplorant que pour l’instant " rien n’a été fait ".

Comme la famille d’Amine, Shirin s’est rapprochée de l’Ambassade de France et du Consulat, dès le 17 mars. Mais les informations communiquées sont contradictoires, et rapidement, les discussions tournent en rond. "On nous demande de partir à Bangkok, mais l’aéroport de Bombay est fermé ", explique Amine. Ils auraient besoin d’un laissez-passer délivré par l’Etat français, pour rejoindre l’aéroport de New-Delhi, qui lui reste ouvert. " La situation est complètement bloquée ", résume-t-il, inquiet.

Le Consulat et l’Ambassade de France ont affirmé à Shirin que la situation se débloquerait autour du 2 avril. Mais l’enseignante de profession, confinée chez son vieux père, n’y croit plus. "Vu la situation à Maurice, je sais que ce ne sera pas le cas. Ils nous font tourner en bourrique ", s’emporte-t-elle. " Le Consulat me dit clairement de ne pas compter sur l’Etat. Ce n’est pas responsable. On est vraiment laissés pour compte", regrette la Réunionnaise de 58 ans. "Surtout les ultra-marins. Parce qu’il y a eu des vols de rapatriement vers la métropole, mais pas pour nous ", conclut-elle, en colère.

Selon les chiffres du gouvernement, 110.000 des 130.00 Français bloqués à l’étranger ont été rapatriés depuis le début de la crise. Shirin, ainsi qu’Amine et sa famille font donc partie des 20.000 Français qui restent bloqués en dehors du territoire. Et au fur et à mesure que le virus gagne du terrain, ces Réunnionais voient leurs chances de rentrer s'amenuiser.

ldp/www.ipreunion.com