Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Thierry Robert a annoncé ce lundi 30 mars 2020 avoir mandater l'avocat Maître Olivier Guerin, afin de saisir le tribunal administratif dans le cadre d'un référé-liberté. Le président de l'association Dobout et Solider souhaite enjoindre l'ARS et le CHU à passer commande de 425.000 tests de dépistage du covid-19 ainsi que de 85.000 doses d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

