On compte à présent 450 cas de coronavirus dans l'océan Indien. Aucun territoire n'est épargné et La Réunion est loin devant avec 207 cas recensés à l'heure actuelle. Maurice confirme pour sa part 110 cas désormais et anonce un 3ème décès. Le bilan augmente vite à Mayotte également avec 82 cas avérés. La crise sanitaire touche à président la Grande île qui s'inquiète de l'impact que la maladie pourrait avoir sur son territoire : 43 Malgaches contaminés sont recensés pour le moment. Quant aux Seychelles, seuls 8 cas de Covid-19 sont affichés, l'archipel est donc loin derrière les autres territoires de la zone océan Indien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• La Réunion : 207 cas

Selon les dernières chiffres fournis par la préfecture et l'ARS, 207 cas de Covid-19 sont enregistrés pour l'instant à La Réunion avec 24 nouveaux cas confirmés ce dimanche 29 mars. 159 cas ont été investigué à cette heure par l’ARS et Santé publique France : 139 sont des cas importés, 20 sont autochtones dont 8 en lien avec des cas importés diagnostiqués et 12 indirectement liés à des cas importés.

A ce jour, un peu plus de 1.400 personnes ont été identifiées comme cas contacts et font donc l’objet d’une mesure de quatorzaine et d’auto-surveillance.

4 patients sont toujours hospitalisés au service réanimation. En terme d'âge, 6 sont des mineurs et 52% ont entre 18 et 50 ans. 30% ont entre 51 et 65 ans et 13% ont plus de 65 ans.

• Île Maurice : 110 cas, 3 décès

L'île soeur a encore vu son bilan augmenter. En fin de soirée ce dimanche 29 mars, 3 nouveaux cas ont été confirmés, faisant monter le bilan à 110 cas de coronavirus.

Un 3ème décès a également été annoncé. Selon Le Mauricien, il s'agit d'un homme âgé de 76 ans. Il est décédé dans la soirée du dimanche 29 mars. Il faisait partie des 3 nouveaux cas détectés ce dimanche.

• Mayotte : 82 cas

Le bilan augmente vite sur l'île aux parfums également. Ce lundi 30 mars, la préfecture de Mayotte a annoncé 8 nouveaux cas de Covid-19, portant désormais à 82 le nombre total de cas. Une bonne nouvelle cependant : 10 personnes sont officiellement guéries.

• Madagascar : 43 cas

Selon Madagascar Tribune, le dernier bilan publié par le Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19 "fait état de 43 malades". De nombreux nouveaux cas ont été annoncés dans le week-end.

Deux seraient des cas contacts et n'auraient donc pas voyagé dans les derniers jours. Ils ont par contre été en contact avec des voyageurs rentrés récemment. Par ailleurs, 3 cas ont des formes aggravées du virus, ces patients présentent des difficultés respiratoires.

• Seychelles : 8 cas

Aux Seychelles, le bilan est pour l'instant de 8 cas, le huitième ayant été confirmé ce dimanche 29 mars lors d'une conférence de presse. Il s'agirait d'un Seychellois de 22 ans qui revenait de Grande-Bretagne.

