Fibres, entreprise de matériaux située à Cambaie, a remis 420 masques FFP3 au personnel soignant environnant. Gratuitement et sur demande des établissements de santé, l'entreprise a fourni aussi des parois de protection.

Contrairement aux maques FFP2, qui sont conçus en priorité pour le monde médical, les FFP3 sont destinés au secteur du bâtiment. Encore plus filtrants que les FFP2, ils retiennent au moins 99% des particules (contre 94% pour les FFP2). Ils sont connus pour filtrer les poussières toxiques comme l’amiante par exemple.

Yvan Mainix, Directeur Général de Fibres explique : "nous avions des masques FFP3 en stock. Nous sommes allés au contact des médecins du Port et de nos connaissances qui étaient tous démunis et avons fait directement la tournée de distribution en respectant les gestes de précautions " Au total, ce sont donc 420 masques FFP3 qui ont été cédés à titre gratuit.

Des panneaux en acrylique, qui peuvent s’utiliser comme écrans de protection pour les cabinets médicaux, les pharmacies, ont aussi été distribuées gratuitement. "A ce jour, nous avons équipé une centaine de lieux. Nous avions la matière et l’usine de transformation, nous nous devions de faire ce geste citoyen pour contribuer à la lutte contre le coronavirus à La Réunion" précise David Bodelu, directeur général délégué.

Le stock de panneaux acryliques translucides est à présent épuisé.



Un système de livraison aux particuliers a aussi été mis en place pour inciter les bricoleurs à respecter le confinement et à rester à leur domicile. L’équipe a renforcé et largement incité les livraisons avec son opération "Rest Out Kaz et bricole".

Ce système de livraison a été mis en place dès ce lundi une fois que toutes les conditions de sécurité ont été réunies pour les employés comme pour les clients.