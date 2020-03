Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Répondant aux parlementaires de La Réunion qui lui demandaient la mise en place "un dépistage massif et efficace" du coronavirus, la ministre des outre-mer, citée par nos confrères du Quotidien a indiqué lundi soir 30 mars 2020 que cela est pour l'heure impossible à mettre en place en France et donc à La Réunion. "On a pas les moyens" a déclaré la ministre en précisant qu'il est désroamis difficile d'obtenir des tests journaliers compte tenu de la demande mondiale (Photo rb/www.ipreunion.com)

