Deux semaines de confinement, 224 cas de Covid-19 à La Réunion

Cela fait deux semaines que La Réunion au même titre que les autres territoires français est confinée. Depuis le début de l'épidémie, l'île affiche 224 cas de coronavirus dont un premier cas autochtone c'est-à-dire indépendant des voyageurs revenus de Métropole. Cela signifie donc que le virus circule de façon autonome désormais sur l'île. Dans la zone océan indien, La Réunion est le territoire qui affiche le plus de cas. A Maurice, alors que l'épidémie a mis plus de temps à démarrer, un 3ème décès a été annoncé. La zone océan Indien compte 467 cas de Covid-19.

Il n'est toujours pas possible de se déplacer sans raison impérieuse (famille, travail, santé, courses...). Si bien que les amendes ont augmenté : désormais une sortie sans attestation de déplacement dérogatoire (à toujours avoir avec soi signée et datée) est passible de 200 euros d'amence, 450 euros en cas de récidive.

Les attestations sont téléchargeables en cliquant ici

Couvre-feu à La Possession, quatorzaine renforcée

Le confinement se renforce aussi sur certaines communes. Comme c'était déjà le cas en Métropole dans des villes comme Nice, La Possession a instauré un couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 5h du matin, et pour une période de 7 jours.

Côté voyages, les mesures de quatorzaine ont été renforcées pour les passagers venant de Métropole. Désormais, ils sont confinés dans des lieux dédiés et ne retournent pas dans leurs foyers auprès de leurs familles. Une mesure stricte visant à limiter au maximum la propagation du virus. Les vols se sont d'ailleurs extrêmement réduits entre l'île et l'Hexagone, avec 3 trajets assurés chaque semaine seulement. Les vols entre La Réunion et Mayotte sont complètement suspendus.

Et tous nos lives et articles depuis le début de la crise sanitaires sont ici