Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Dans le cadre de l'opération Résilience, lancée le 25 mars 2020 par le président de la République, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) apportent leur soutien aux services de l'Etat. Sur demande de concours du Préfet de La Réunion, le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de La Réunion - Mayotte et le régiment du service militaire adapté (RSMA) de La Réunion ont mis à disposition à partir du 28 mars 2020 des véhicules (bus et véhicules légers) et leurs chauffeurs afin d'assurer le transport des voyageurs de l'aéroport Gillot vers les centres de confinement réquisitionnés par la Préfecture.

Dans le cadre de l'opération Résilience, lancée le 25 mars 2020 par le président de la République, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) apportent leur soutien aux services de l'Etat. Sur demande de concours du Préfet de La Réunion, le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de La Réunion - Mayotte et le régiment du service militaire adapté (RSMA) de La Réunion ont mis à disposition à partir du 28 mars 2020 des véhicules (bus et véhicules légers) et leurs chauffeurs afin d'assurer le transport des voyageurs de l'aéroport Gillot vers les centres de confinement réquisitionnés par la Préfecture.