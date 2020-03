Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une unité d'accueil ambulatoire est opérationnelle, à compter de ce mardi 31 mars 2020, au sein de la salle Blue Bayou pour compléter la filière locale de soins et faire face à la vague de l'épidémie qui se profile. À l'initiative du docteur François RONCO, ce Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 (CAD-Covid-19) sert d'interface entre les cabinets qui traitent toutes les pathologies et les services d'urgences du CHU. L'unité fonctionne avec le soutien d'un pharmacien, d'une infirmière, d'un biologiste et de la Municipalité. On ne peut y accéder que sur rendez-vous. Voici le communiqué de la commune de l'Etang-Salé. (Photo d'illustration)

Une unité d'accueil ambulatoire est opérationnelle, à compter de ce mardi 31 mars 2020, au sein de la salle Blue Bayou pour compléter la filière locale de soins et faire face à la vague de l'épidémie qui se profile. À l'initiative du docteur François RONCO, ce Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 (CAD-Covid-19) sert d'interface entre les cabinets qui traitent toutes les pathologies et les services d'urgences du CHU. L'unité fonctionne avec le soutien d'un pharmacien, d'une infirmière, d'un biologiste et de la Municipalité. On ne peut y accéder que sur rendez-vous. Voici le communiqué de la commune de l'Etang-Salé. (Photo d'illustration)