Ce mercredi 1er avril 2020, la préfecture et l'agence régionale de santé (ARS) ont tenu un point presse à distance sur la situation sanitaire à La Réunion. Le but de cette conférence était de faire un bilan du nombre de malades et un point sur les deux semaines de confinement qui viennent de s'écouler. L'ARS a annoncé que 281 personnes ont été recensés à La Réunion depuis le début de l'épidémie, 34 nouveaux cas ont donc été annoncés ce mercredi. Trois patients sont encore en réanimation, les 3 autres sont sortis. Par ailleurs, l'agence annonce 40 guérisons à l'heure actuelle. Sur le plan du confinement, le préfet Jacques Billant a décidé d'interdire la vente à emporter d'alcool à partir de 17h pour limiter au mieux les violences intrafamiliales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

