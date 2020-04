Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Après un premier test concluant de fabrication de solution hydroalcoolique, le groupe Isautier a entrepris une fabrication grande échelle. Ce lundi 31 mars 2020, le liquoriste a arrêté sa production de rhum et punchs pour embouteiller 30.000 litres de solution hydroalcoolique en une semaine. 20.000 litres supplémentaire suivront la semaine prochaine. Le groupe se tient à produire un total de 89.000 litres, pour ses clients de plus en plus nombreux, des collectivités aux centres hospitaliers. La solution leur est vendue à prix coûtant, dans un effort de solidarité, en pleine crise sanitaire. (Photo DR)

