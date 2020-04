La confédération nationale du logement (CNL) a interpellé le Préfet de La Réunion dans un courrier en date du 23 Mars sur un certain nombre d'interrogations des locataires de La Réunion. Ce mardi 31, la préfecture a éclairci plusieurs points concernant la situation des locataires des bailleurs sociaux réunionnais.

• Report de la date de la trêve cyclonique : la trêve cyclonique est reportée au 15 juin 2020 (minuit)



• Déménagements, paiement d’un loyer non occupé, bail signé : les bailleurs sociaux ont accepté de prolonger les préavis et sur les entrées dans les nouveaux logements de différer cette entrée.



• Déménager, transporter ses meubles : les déménagements sont possibles sous réserve du respect des consignes de sécurité sanitaire.



• Obligations des bailleurs durant la période de confinement : les bailleurs disent avoir mis en œuvre des mesures appropriées en termes de maintenance, d’astreinte, de renforcement des permanences pour palier la suppression des accueils du public en proximité ou encore de dispositifs adaptés pour payer les loyers



Les urgences techniques restent assurées (ascenseurs, antennes, plomberie, électricité).



• EDF : le préfet a pris l’attache de EDF qui confirme qu’aucune suspension de compteur ne sera faite durant cette période



• Personnes âgées et personnes porteuses d’un handicap : si nécessaire, le préfet peut envisager une cellule d’écoute ou autres initiatives. L’objectif étant de régler les cas situations individuelles, des audio conférences avec les partenaires concernés pourraient être organisées