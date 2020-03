La Réunion se rapproche du cap des 250 cas

Après deux semaines de confinement, le bilan est toujours à la hausse sur l'île intense. La Réunion compte désormais 247 cas de Covid-19 dont 6 en réanimation. 55% de ces patients ont moins de 50 ans et on compte 6 mineurs parmi les personnes contaminées. On ne compte toujours pour l'instant qu'un seul cas de transmission autochtone.

Selon l'ARS, 1.500 personnes sont identifiées comme des cas contacts et sont donc appelées à rester confinées, tout en étant surveillées quotidiennement par les services de l'agence, à distance. L'ARS estime par ailleurs qu'il n'y a toujours pas lieu de communiquer les zones géographiques concernées puisqu'aucune ne serait plus à risque qu'une autre.

- Quatorzaine et confinement -

Depuis ce lundi 30 mars, tous les voyageurs sont systématiquement placés en quatorzaine dans des centres d'hébergement dédiés. Les passagers ne vont donc plus dans leurs familles, une décision prise par la préfecture afin de limiter toute propagation de la maladie.

Les restrictions de déplacement sont les mêmes et les attestations pour les trajets essentiels toujours obligatoires. La commune de La Possession pour sa part a instauré un couvre-feu de 20h à 5h du matin.

Dans les actualités du moment, la chloroquine est en tête de gondole. Il est possible pour les médecins d'en prescrire depuis un décret passé au Journal officiel le 26 mars. Les mises en garde cependant se multiplient, ce lundi et ce mardi ce sont respectivement l'Agence nationale de sécurité du médicament et l'ARS de La Réunion qui ont appelé à la plus grande prudence vis-à-vis de la chloroquine. L'ARS plus spécifiquement a également rappelé que son usage devait être réservé prioritairement aux malades chroniques en ayant besoin comme les personnes atteintes de lupus.

- Un plan de 4 milliards d'euros en France -

Ce mardi 31 mars, la ministre des Outre-mer Annick Girardin s'est exprimée au micro de Réunion 1ère. Celle-ci a rappelé que les capacités d'accueil des hôpitaux réunionnais évoluaient et passaient de 111 à 161 lits. Elle a également rappelé l'avance de La Réunion sur l'Hexagone, avec "un mois de décalage". Sur la question du ravitaillement, "il n'y a pas de raison d'avoir peur" a estimé la ministre. Si les prix de certains produits augmentent trop vite dans les grandes surfaces, Annick Girardin demandera au préfet de mettre en place un contrôle des prix.

Par la suite c'est le président Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis le département du Maine-et-Loire dans une usine de fabrication de masques. Il a annoncé un plan de 4 milliards d'euros à destination de Santé Publique France pour couvrir les besoins en masques, en gel hydroalcoolique et en respirateurs. 15 millions de masques devraient être produits d'ici mi avril. Le chef de l'Etat a aussi rappelé qu'1 milliard de masques ont été commandés à la Chine, une commande étalée sur 14 semaines. Par ailleurs, 10.000 respirateurs vont être livrés d'ici la mi-mai.

