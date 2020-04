Alors que le confinement général se poursuit sur tout le territoire national, les MOOC (formations en ligne) fleurissent sur internet. Ces cours sur le net, gratuits et accessibles à tous, connaissent un essor remarquable depuis quelques semaines. Une manière de muscler son cerveau sans se déplacer. Dans la même veine, une application mobile mettant en réseau les élèves bloqués sur leurs devoirs et exercices s'avère particulièrement utile maintenant que les classes sont annulées. Tour d'horizon de ces idées pour vivre le confinement de façon futée. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• L'(entr)aide aux devoirs sur Brainly

Avec le confinement, les élèves doivent réaliser les devoirs donnés par leurs professeurs sur les espaces numériques de travail sans avoir eu les leçons en classe. Une tâche qui n’est pas toujours des plus faciles, mais il semblerait qu’aujourd’hui, à chaque problème naît une solution sur internet. En l'occurrence, il s’agit d’une application mobile, Brainly (nosdevoirs.fr), qui met en relation des élèves du collège et du lycée, et crée un vaste réseau d’entraide.

À l’instar des applications du même genre, tout commence par une inscription à l’aide d’une adresse mail ou d’un compte Facebook. Un système de points s'enclenche alors automatiquement pour demander de l’aide. Dans un élan d’altruisme, les développeurs offrent des points aux nouveaux utilisateurs. 25 pour commencer. Ensuite il est possible de recopier l’exercice sur lequel on bloque ou bien de le prendre en photo et y apposer une question complémentaire. Toutes les matières sont disponibles : informatique, philosophie, art, science, langues vivantes, français, mathématiques, histoire-géographie...

Poser une question coûte 10 points. Le souci, alors que les cours sont suspendus, est que les demandes de soutien peuvent se multiplier. Comment faire pour en gagner et pouvoir de nouveau solliciter l’aide de la communauté ? Il suffit d’aider les autres. Répondre à une question en rapporte 5, voire plus selon la difficulté.

Pour s’assurer de la véracité et l’utilité des réponses, des professeurs encadrent la communauté et valident les réponses une fois vérifiées. Le processus relativement rapide confère une grande réactivité au réseau. Le système de points est aussi source de stimulation pour les collégiens et lycéens. Le point négatif en revanche résiderait dans la grande simplicité d’utilisation de l’application, qui fait parfois oublier aux élèves de contextualiser leurs questions et rend l’aide un peu plus complexe.

À télécharger gratuitement sur Android et Iphone.

• L'agriculture urbaine en six semaines

Encore au stade de la genèse en France, les Mooc (Massive open online course), formation en ligne ouverte à tous, en français, sont des sources de connaissances accessible avec une simple connexion internet.

De nos jours, l’agriculture ne se vit pas que dans les champs, d’autres formes naissent et se développent en ville. Les toits d’immeubles, les bâtiments désaffectés et même les varangues et terrasses de particuliers servent de terrain de productions pour fruits et légumes.

Mais qu’est-ce que l’agriculture urbaine exactement ? Pourquoi et comment cultiver à dans le centre-ville de Saint-Denis comme dans les hauteurs de Cilaos ? Quels outils pour construire son propre projet et le rendre viables ? Autant de questions auxquelles l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France propose de répondre au cours d’une formation en ligne de six semaines, du 13 avril au 6 juin 2020.

Chaque semaine nécessitera environ 2h de temps de travail et sera pilotée par une personne spécialiste. Les cours sont accompagnés de vidéos, d’articles de références et de témoignages. Chaque semaine sera accompagnée de ressources pédagogiques supplémentaires.

• Au secours des autres

Se former au secourisme peut également se faire à distance. Le Mooc “sauvTage apprendre à sauver une vie à tous les âges” en offre en tout cas la possibilité. Une formation de dix modules pour apprendre les rudiments de l’assistance à autrui lors d’incident tels l’obstruction des voies aériennes, la perte de connaissance, un arrêt cardiaque ou encore une hémorragie.

Après l’obtention de l’attestation de réussite de cette formation en ligne, et à la fin de la période de confinement, il suffira aux apprentis de se rendre dans une structure agréée pour un complément de formation, dit gestuel, et obtenir le diplôme Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

• Formation réelle sur l'intelligence articielle

À ceux qui cherchent à appréhender les évolutions numériques et ne pas être laissés en bord de route, cette formation sur l'intelligence artificielle leur est dédiée. Elle a l’avantage d’être utile et adaptable à tous corps de métiers et profils. Un véritable mode d’emploi pour comprendre l’intelligence artificielle et transformer sa manière de travailler.

Pendant cinq semaines, les participants visionnent des vidéos de 3 à 10 minutes sous-titrées en anglais, suivi de questionnaires pour vérifier leurs acquis. Il peut se réaliser en autonomie et à n'importe quel moment. La réussite de tests hebdomadaires ainsi que d'un test final permettent l'obtention de l'attestation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin 2020.

• Qui a le droit ?

Il s’agit là d’une formation avant la formation, en quelque sorte, destiné à toute personne intéressée par le droit et les études de droit, mais pas encore certaine de vouloir sauter le pas. L’occasion rare de vérifier que les études de nos rêves nous correspondent réellement, avant de se lancer et qu’elles tournent éventuellement au cauchemar.

Le Mooc "Le droit est-ce pour moi ?" s'organise en 5 temps, 5 sections dont il est libre à chacun de les suivre dans l'ordre et au rythme qu'il désire, sur une période de 8 mois. Du moins, plus que 3 mois désormais puisque la formation ouverte depuis la fin du mois d'octobre 2019 prendra fin le 13 juillet prochain. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 30 juin 2020.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com