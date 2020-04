Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Face à l'épidémie de COVID 19, le soutien aux concitoyens les plus fragiles et la solidarité sont des champs d'action primordiaux. La préfecture rappelle ici quelles mesures sont actuellement mises en place en faveur des plus vulnérables. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

