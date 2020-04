Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au regard du renforcement des restrictions de voyages édictées par le gouvernement pour limiter encore les risques de propagation dans le cadre de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus, Air Austral se conforme aux dernières décisions annoncées par les autorités de l'Etat et adapte en conséquences son activité. Aujourd'hui la compagnie est autorisée à maintenir seulement deux vols entre La Réunion et Paris, et ce pour répondre aux besoins de transport et de déplacements strictement nécessaires et fondamentaux sous contrôle des autorités de l'Etat. L'ensemble de ses autres liaisons est à ce jour suspendu, et ce jusqu'à la mi-avril au minimum. Une décision qui pourra être reconduite en fonction de l'évolution de la situation. (Photo rb/www.ipreunion.com)

