Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les instances dirigeantes de la Fédération française de natation se sont de nouveau réunies mercredi 1er avril 2020 pour faire le point de l'évolution de l'épidémie de covid-19 et son impact sur le monde de la Natation. Au regard de cette dernière, il est décidé de suspendre toutes les activités compétitives fédérales jusqu'au 30 juin, et ce, pour tous les niveaux de pratique et sur l'ensemble des territoires. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

