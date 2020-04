Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Ericka Bareigts, ancienne ministre des Outre-mer et députée de Saint-Denis a entamé ce mercredi 1er avril 2020 une action en référé devant le tribunal administratif de Saint-Denis contre la préfecture de La Réunion et l'Agence régionale de santé (ARS). La procédure vise à "enjoindre le préfet et la directrice de l'AR" à "prendre toutes les mesures réglementaires qu'impose l'urgence sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19"

