Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Malgré les mesures de confinements applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l'alcool ont été constatés sur plusieurs lieux du département. L'alcool est un facteur causal des violences, tant sur la voie publique qu'au sein des familles. Dans cette période de confinement qui expose plus encore les femmes et les enfants victimes de violences, Jacques Billant, préfet de La Réunion interdit la vente à emporter de boissons alcooliques de 17h à 6h sur l'ensemble du territoire. Une mesure valable également dans les supermarchés et les grandes surfaces. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

