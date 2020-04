Pour protéger la santé des postiers et de ses clients tout en assurant ses missions essentielles, La Poste a adapté son organisation à l'évolution de la situation sanitaire avec 34 bureaux ouverts au public et des postiers toujours aussi mobilisés au service des Réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Poste. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin que le versement des prestations sociales aux allocataires se déroule dans les meilleures conditions possibles, La Poste met en place un dispositif adapté, accessible dès le 4 avril via les distributeurs automatiques de billets, et dès le 6 avril dans ses bureaux de poste. Dès le 4 avril, un retrait d’espèces anticipé dans les distributeurs automatiques

Grâce à la décision de la CAF d’avancer le versement des prestations sociales, les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau de 130 distributeurs automatiques de billets.

Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire. C’est pourquoi, seuls les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques seront possibles le week-end des 4 et 5 avril, les bureaux de poste seront fermés le samedi 4 avril et accueilleront de nouveau le public dès le lundi 6 avril.

Les 6, 7 et 10 avril, 34 bureaux de poste, au lieu de 16, seront ouverts et seront exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Les services liés à l’affranchissement reprendront le 8 avril.

Seront ouverts les bureaux de poste de :

• Nord : LLa Montagne, Le Chaudron, Les Camélias, Saint-Denis Les Flamboyants, Sainte-Clotilde, Sainte- Marie

• Est : Bras Panon, Hell Bourg, La Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-Rose

• Sud : Cilaos, Entre Deux, La Rivière, La Plaine des Cafres, Le Tampon, Ravine Blanche, Ravines des Cabris, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre

• Ouest : La Possession, Le Plate, Le Port, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Gilles Les Hauts, Saint-Leu, Saint- Paul, Savannah, Tan Rouge, Tevelave, Trois Bassins