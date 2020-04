Il y a douze jours, la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon prenait une décision radicale : quatorzaine stricte pour tous, et le placement des voyageurs à l'hôtel. Le département ultramarin ne comptait pourtant pas de cas de covid-19. La Réunion a elle aussi appliqué cette mesure... dix jours plus tard. Une différence de traitement que beaucoup ne comprennent pas, alors que les élus réunionnais ont, en grande partie, appelé à des mesures restrictives depuis le début de l'épidémie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Aujourd'hui La Réunion compte 281 cas de coronavirus, Saint-Pierre et Miquelon, zéro. Le premier vient d'appliquer la mesure de quatorzaine stricte pour tous les voyageurs. Le second l'a fait depuis le 21 mars déjà…

Ainsi à Saint-Pierre et Miquelon, depuis une douzaine de jours, les passagers qui vivent seuls peuvent rentrer à leur domicile, ceux qui vivent dans un foyer sont placés dans un hôtel pour éviter tout contact avec leurs proches. Comme l'indique franceinfo, il était également interdit pour les familles d'aller accueillir les passagers à la sortie de l'avion.

Le préfet Thierry Devimeux a voulu se montrer "strict" en affirmant que le non-respect de cette quatorzaine serait "qualifié en délit pour mise en danger de la vie d'autrui."

- Une "avance" réunionnaise un peu en retard... -

On ne peut pas le nier, Saint-Pierre et Miquelon a bénéficié d'une certaine chance puisqu'aucun voyageur entrant ne s'est avéré positif au covid-19. Même en quatorzaine stricte, aucun n'a été identifié comme malade. Mais force est de constater que ces mesures de protection ont été prises bien en avance par rapport à La Réunion, à savoir 10 jours plus tôt…

La question n'est pas de polémiquer gratuitement, d'accuser qui ce soit. Certains disent que cette différence de traitement est due aux origines de la ministre des Outre-mer, née à Saint-Pierre et Miquelon. Ce n'est pas la question et la crise sanitaire est bien trop grave pour en faire des complots dérisoires.

Mais La Réunion qui se targue pourtant, à travers les paroles du préfet et de l'ARS, d'avoir cette "avance" non négligeable vis-à-vis de la Métropole, a agi bien tard sur la question des aéroports.

Les mesures de confinement sont donc les mêmes partout, car imposées par le président de la République. Hexagone ou Outre-mer, pas de différence : depuis le 17 mars, tout le monde est logé à la même enseigne. Les mesures des différentes préfectures, elles, diffèrent et sont prises à des vitesses variables.

Le ministère des Outre-mer s'en est vanté ce mercredi 1er avril – après avoir rectifié les propos d'Annick Girardin qui annonçait un passage au stade 3 à La Réunion -, notre île applique "des mesures de stade 3". Des mesures fortes, nationales, auxquelles le préfet a ajouté quelques annonces comme l'interdiction de vendre de l'alcool à emporter passées 17 heures.

Mais celle de la restriction des trajets aériens, elle, a mis du temps à se mettre en place. Le préfet a longtemps estimé que la quatorzaine stricte n'était pas nécessaire.

- Un long cheminement -

Le 18 mars, Jacques Billant demandait aux voyageurs de prendre leurs responsabilités en respectant d'eux-mêmes les mesures de confinement et en restant chez eux.

Le lendemain, Camille Goyet, directrice de cabinet, a annoncé que les passagers de retour de métropole devaient remplir un engagement sur l'honneur de se confiner pendant deux semaines sous la forme d'une vraie quarantaine.

Le 20 mars, les vols d'agrément entre La Réunion et la métropole ont été interdits. Impossible donc de faire un voyage pour le plaisir. Les rapatriements se sont poursuivis mais les compagnies aériennes ont réduit la voilure. C'est à partir de cette date aussi que les aéroports se sont mis à fermer une demi-journée par jour. Mais toujours pas de quatorzaine stricte pour les voyageurs de retour de Métropole.

Pendant tout ce temps, c'est la bonne foi des voyageurs qui a primé. Difficile pourtant de respecter à la lettre les mesures de confinement lorsque l'on rentre de voyage et que son frigo est vide.

Enfin, 8 jours après Saint-Pierre et Miquelon, la préfecture de La Réunion a annoncé que la quatorzaine stricte était mise en place, pour une entrée en vigueur le 30 mars. Une annonce deux jours après celle de Mayotte, beaucoup plus radicale, qui a décidé de fermer son aéroport.

Ainsi le 31 mars, un avion d'Air Austral a atterri à l'aéroport Roland Garros avec 171 personnes à son bord. Tous ces passagers ont été conduits en centre de confinement, sauf présence du covid-19. Les premiers voyageurs à arriver dans l'île depuis la mise en place du renforcement des mesures de sécurité sanitaire. Trop tard ?

A ce jour, Saint-Pierre et Miquelon qui a mis en place cette mesure depuis le 21 mars déjà n'a toujours aucun cas de coronavirus. Impressionnant pour une collectivité tout près de l'Amérique du Nord, de plus en plus touchée par la maladie.

- Les parlementaires peu entendus -

Les parlementaires ont réclamé des mesures strictes depuis longtemps, ils n'ont pas été entendus. Jean-Hugues Ratenon, Ericka Bareigts… ils sont plusieurs à avoir demandé des mesures drastiques contre le coronavirus.

À l'initiative de la députée Ericka Breigts, qui avait expressément formulé cette requête au préfet Jacques Billant, tous les parlementaires réunionnais ont adressé, le dimanche 29 mars 2020, un courrier à la ministre des Outre-mer Annick Girardin, pour demander un contrôle strict de tous les voyageurs arrivant à La Réunion. À défaut de cela, ils préconisaient une fermeture pure et dure de l'aéroport Roland-Garros.

A-t-il fallu ce courrier pour motiver la préfecture à prendre les dispositions nécessaires ?

La députée Ericka Bareigts a entamé ce mercredi 1er avril 2020 une action en référé devant le tribunal administratif de Saint-Denis contre la préfecture de La Réunion et l'Agence régionale de santé (ARS).

La procédure vise à "enjoindre le préfet et la directrice de l'ARS" à "prendre toutes les mesures réglementaires qu'impose l'urgence sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19". L'audience s'est déroulée ce jeudi matin 2 avril 2020. Le tribunal administratif donnera sa décision sous 48 heures.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com