La Réunion connaît à nouveau un bond dans son bilan avec 34 nouveaux cas de covid-19 annoncés ce mercredi par l'ARS. Ainsi l'île affiche 281 cas en tout depuis le début de l'épidémie. Des bonnes nouvelles cependant : le tout premier patient contaminé à La Réunion va mieux et est sorti de réanimation. Seules 3 malades sont dans ce service, au lieu de 6 la veille, et l'ARS annonce également 40 guérisons. Le ministère des Outre-mer a précisé ce mercredi que La Réunion appliquait des mesures fortes équivalentes à un "stade 3" bien que le nombre de cas ne justifie pas un changement de stade pour l'instant. Édouard Philippe pour sa part a évoqué la possibilité d'un déconfinement "régionalisé" à la fin de cette crise sanitaire. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce qu'il faut retenir

• La Réunion compte 281 cas de covid-19, dont 3 personnes en réanimation, l'une d'elle ayant développé une forme grave de la maladie.

• Parmi les cas investigués, 195 sont importés, 45 ont été transmis localement par des cas contacts de cas importés et 1 seul cas est autochtone et a contracté la maladie à La Réunion sans qu'aucun lien ne soit fait avec des cas importés.

• 40 guérisons sont anoncées sur l'île.

• Le ministère des Outre-mer précise que La Réunion applique des "mesures de stade 3" sur son sol.

• Un 6ème décès a été anoncé à Maurice, qui compte 161 cas de covid-19.

• La France compte 509 nouveaux décès ces dernières 24 heures. le bilan monte donc à 4.032 morts. On dénombre 56.989 cas en France depuis le début de l'épidémie, et 6.017 patients sont en réanimation.

• Dans le monde, la maladie a touché plus de 910.000 personnes et a fait plus de 46.000 morts.

Pour tous vos déplacements impérieux, téléchargez l'attestation obligatoire à remplir à la main ici.

Pour l'employeur, l'attestation nécessaire se trouve ici