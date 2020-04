Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Dès le début de l'épidémie du Covid-19 et dans le strict respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires, la Caf a activé son Plan de continuité de l'activité pour assurer la poursuite de ses missions. Les agents, présents sur site ou en télétravail, se mobilisent pour traiter les dossiers et répondre aux questions des allocataires. Le paiement des prestations et des aides d'action sociale aux partenaires est assuré comme d'habitude. Voici le communiqué de la CAF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

