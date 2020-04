Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le Premier ministre Edouard Philippe, avait annoncé ce mercredi 1er avril 2020 devant la mission parlementaire et il l'a répété ce jeudi soir sur TF1 : "il ne sera pas possible d'organiser le bac 2020 dans des conditions normales". Comment va donc être organisée l'épreuve, initialement prévue du 17 au 24 juin pour plus de 700 000 lycéens ?

