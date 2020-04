Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

La classification des cas confirmés de covid-19 change à La Réunion et avec elle la répartition de ces cas. Beaucoup n'y comprennent pas grand chose et le changement des définitions ce vendredi 3 avril 2020 n'arrange rien. Ainsi, durant une conférence de presse, l'ARS a annoncé que les "cas autochtones" n'étaient plus seulement les cas dont on n'arrive pas à définir la chaîne de contamination, il s'agit aussi désormais des cas indirectement liés aux cas importés. Les cas de contamination à La Réunion directement liés aux cas importés sont, eux, qualifiés de secondaires. On vous explique tout.

La classification des cas confirmés de covid-19 change à La Réunion et avec elle la répartition de ces cas. Beaucoup n'y comprennent pas grand chose et le changement des définitions ce vendredi 3 avril 2020 n'arrange rien. Ainsi, durant une conférence de presse, l'ARS a annoncé que les "cas autochtones" n'étaient plus seulement les cas dont on n'arrive pas à définir la chaîne de contamination, il s'agit aussi désormais des cas indirectement liés aux cas importés. Les cas de contamination à La Réunion directement liés aux cas importés sont, eux, qualifiés de secondaires. On vous explique tout.