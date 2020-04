Le groupe Bernard Hayot s'engage à fournir 5.000 litres de solution hydroalcoolique aux services de santé et sécurité de La Réunion. Cette opération se fait en partenariat avec la distillerie Chatel, acteur industriel de l'île, qui fabrique et conditionne pour GBH ces lots de bouteilles. (Photo d'iillustration)

La livraison a commencé ce vendredi 3 avril, et a été organisée par les services de la Préfecture et de l’ARS afin de pouvoir répondre au mieux aux différentes priorités sanitaires.

GBH tient à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible dans un esprit de solidarité et d’effort collectif. Toutes les consignes sanitaires en vigueur ont été respectées pour protéger les collaborateurs concernés et mener à bien cette action.