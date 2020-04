Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Dans ce contexte de confinement lié au Covid-19, l'USEP 974 se voit contrainte d'annuler ses rencontres sur les terrains pour une durée indéterminée. Afin de s'adapter à cette situation exceptionnelle, plus que jamais, nous avons dû faire preuve d'innovation. Ils souhaitent donc, sur un modèle grandement inspiré de l'USEP 66, proposer une toute autre forme de rencontre afin de permettre aux enfants Usépiens et familles de continuer à bouger et garder du lien avec leurs camarades de classe : les e-rencontres. (Photo DR)

